Лавров рассказал об истерике США и Британии из-за ситуации в Сирии
Москва, 31 октября, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Вашингтон и Лондон в «своей истерике» доходят до публичных оскорблений в адрес Российской Федерации (РФ) в связи с ситуацией в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для фильма на телеканале «Россия 1» «Я твердо все решил. Евгений Примаков».
«Сейчас на фоне того, что происходит вокруг Сирии, наши западные партнеры, прежде всего американцы, да и британцы, уже доходят в своей истерике до публичных оскорблений, употребляя такие слова, как «варварство», «военное преступление», — говорит российский дипломат.
При этом глава МИД РФ напомнил о бомбардировках США Югославии, подчеркнув, что «это было первое вооруженное нападение в Европе на суверенное государство после 1945 года».
По словам дипломата, агрессия Вашингтона против Югославии была связана с огромным количеством бомбардировок гражданских объектов.
«Тысячи погибших, из них несколько сотен детей, — заявил Лавров. — Четверть миллиона беженцев, о которых никто с тех пор больше не вспоминал».
При этом глава МИД РФ добавил, что если бы власти Российской Федерации «в лице Евгения Примакова» не отреагировали бы на происходящее в Югославии, то история России «пополнилась бы очень неприятной страницей».
Напомним, вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО в 1999 году.