Москва, 31 октября, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Вашингтон и Лондон в «своей истерике» доходят до публичных оскорблений в адрес Российской Федерации (РФ) в связи с ситуацией в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для фильма на телеканале «Россия 1» «Я твердо все решил. Евгений Примаков».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сейчас на фоне того, что происходит вокруг Сирии, наши западные партнеры, прежде всего американцы, да и британцы, уже доходят в своей истерике до публичных оскорблений, употребляя такие слова, как «варварство», «военное преступление», — говорит российский дипломат.

При этом глава МИД РФ напомнил о бомбардировках США Югославии, подчеркнув, что «это было первое вооруженное нападение в Европе на суверенное государство после 1945 года».

По словам дипломата, агрессия Вашингтона против Югославии была связана с огромным количеством бомбардировок гражданских объектов.

«Тысячи погибших, из них несколько сотен детей, — заявил Лавров. — Четверть миллиона беженцев, о которых никто с тех пор больше не вспоминал».

При этом глава МИД РФ добавил, что если бы власти Российской Федерации «в лице Евгения Примакова» не отреагировали бы на происходящее в Югославии, то история России «пополнилась бы очень неприятной страницей».

Напомним, вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО в 1999 году.