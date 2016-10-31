Канск, Красноярский край, 31 октября, 2016, 07:11 — ИА Регнум. Окровавленный кол, установленный в городе Канске Красноярского края в качестве памятника царю Ивану Грозному, спилили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот фотографии В. Гультяева. vk.com «Памятник» Ивану Грозному в Канске Красноярского края

«Памятник» Ивану Грозному житель Красноярского края Владислав Гультяев установил 23 октября. По его словам, он сделал это в ответ на появление памятника Грозному в Орле.

«Кроме вполне очевидной цели облагородить популярное место отдыха горожан, этот кол как бы намекает каждому, что времена, когда убивали просто так и ради удовольствия, не так далеки», — пишет Гультяев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как передает «Проспект Мира», после появления кола-памятника канские чиновники заявили, что он установлен на муниципальной земле незаконно. Сотрудники администрации связались с Гультяевым и объяснили, что для того, чтобы оставить конструкцию, сначала ее нужно снести и оформить все документы. После этого красноярец решил не бороться за свой проект.

«И вообще хорошо, что его снесли, не должно быть ему памятников у нас, как и Сталину», — пишет «художник» на своей странице в соцсети.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, торжественная церемония открытия первого в России памятника царю Ивану IV Грозному состоялась в Орле 14 октября.

Известно, что открыть его должны были еще в начале августа, когда в Орле отмечали юбилей основания города, однако церемонию отложили. Часть горожан выразили недовольство установкой памятника у театра для детей и молодежи. В городе прошло несколько пикетов, после этого власти отложили дату открытия и перенесли место установки памятника. В итоге его установили на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика. Бронзовая конная фигура царя с крестом в одной руке и с мечом в другой вместе с постаментом достигает восьмиметровой высоты.

Справка: Иван IV Грозный — великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси с 1547 года. Представитель династии Рюриковичей. Как свидетельствуют историки, он был очень образованным и имел просто феноменальную память. История его правления связана с опричниной, массовыми казнями представителей дворянства.