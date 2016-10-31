Киев, 31 октября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко — слабый глава государства, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам Савченко, Порошенко пытается удержать власть в своих руках и поэтому выполняет все требования Европы. У нынешнего украинского лидера нет стержня, который бы позволил выступать сильным переговорщиком во многих процессах.

«Он слабый переговорщик, поэтому слабый президент — слабая Украина», — отметила она.

Подобное заявление Савченко делает уже не в первый раз. Так, ранее она говорила, что после последних переговоров «нормандской четверки» Петр Порошенко должен извиниться перед экс-главой государства Виктором Януковичем, пригласить его на Украину и уступить свое кресло, так как украинская нынешняя дипломатия сейчас слаба.

ИА REGNUM ранее писало, что, как заявила депутат Рады, сегодня на Украине вся власть враждебна и ее надо «гнать в три шеи». Так Савченко прокомментировала информацию об имуществе, обнародованную народными депутатами при заполнении деклараций. По словам депутата, МВФ может не давать ссуды Украине, а, наоборот, занимать их.