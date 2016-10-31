Пекин, 31 октября, 2016, 06:17 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало новый прогноз, согласно которому в ближайшие 2 дня в ряде северо-восточных провинций будет зафиксировано резкое похолодание.

Пекин

30 октября в провинции Ляонин выпало 14 мм снега, что привело к частичному приостановлению движения общественного транспорта. Провинциальные власти ввели повышенный «оранжевый» уровень общественной опасности, пишет «Бэйцзин жибао».

В ряде регионов температура снизится до 5−8 градусов по Цельсию. Резкое похолодание будет сопровождаться обильными снегопадами и порывистым ветром.

Сильнейший снегопад ожидается в провинции Цзилинь. Власти провинции перевели все аварийные службы в усиленный режим работы. В настоящий момент все аэропорты КНР работают по расписанию, однако, вероятнее всего, снегопад приведет к многочисленным задержкам и отменам рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 г. в Шанхае и Чанше впервые более чем за 30 лет был побит температурный минимум. Столбики термометров опустились сразу более чем на 10 градусов по Цельсию.