Ханой, 31 октября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Микроцефалия младенца из центральной горной провинции Вьетнама Дак Лак, вероятнее всего, вызвана вирусом Зика. Информацию об этом распространило министерство здравоохранения Вьетнама, сообщает 30 октября агентство «Синьхуа».

Naked-science.ru Вирус Зика

Четырехмесячная девочка получила вирус от своей матери, которая уже являлась его носителем во время беременности.

«Этот случай микроцефалии с высокой вероятностью связан с вирусом Зика, а также первый подобный случай во Вьетнаме», — сообщается на сайте министерства.

Если информация подтвердится, то Вьетнам станет вторых Азиатским регионом, где выявлена вызванная вирусом микроцефалия. Ранее подобный случай был зафиксирован в Таиланде.

До этого во Вьетнаме было зарегистрировано девять случаев заболевания вирусом Зика.

Связь распространяемого комарами вируса с нарушением развития головного мозга у новорожденных впервые была установлена в Бразилии, где в общей сложности зарегистрировано более 1800 случаев микроцефалии.