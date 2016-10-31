Вирус Зика вызвал микроцефалию у ребенка во Вьетнаме
Ханой, 31 октября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Микроцефалия младенца из центральной горной провинции Вьетнама Дак Лак, вероятнее всего, вызвана вирусом Зика. Информацию об этом распространило министерство здравоохранения Вьетнама, сообщает 30 октября агентство «Синьхуа».
Четырехмесячная девочка получила вирус от своей матери, которая уже являлась его носителем во время беременности.
«Этот случай микроцефалии с высокой вероятностью связан с вирусом Зика, а также первый подобный случай во Вьетнаме», — сообщается на сайте министерства.
Если информация подтвердится, то Вьетнам станет вторых Азиатским регионом, где выявлена вызванная вирусом микроцефалия. Ранее подобный случай был зафиксирован в Таиланде.
До этого во Вьетнаме было зарегистрировано девять случаев заболевания вирусом Зика.
Связь распространяемого комарами вируса с нарушением развития головного мозга у новорожденных впервые была установлена в Бразилии, где в общей сложности зарегистрировано более 1800 случаев микроцефалии.