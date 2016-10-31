Вашингтон, 31 октября, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время своего выступления в штате Колорадо призвал своих сторонников голосовать по два раза в случае, если они сомневаются, что их голоса были зачтены. Сам миллиардер, говоря о честности выборов в США, назвал себя скептиком. Об этом пишет газета Miami Herald.

Bt.dk Дональд Трамп

Трамп заявил, что избирательная комиссия предоставляет гражданам новый бюллетень, а старый аннулирует. Поэтому необходимо убедиться, что голос был зачтен, подчеркнул республиканец.

Отметим, что ранее Дональд Трамп не раз говорил о том, что избирательная система в США неидеальна, а в ходе выборов допускаются подтасовки. В свою очередь, демократы считают, что подтасовки на выборах может устроить Москва с тем, чтобы президентом стал Трамп.

ИА REGNUM передавало, что лидер демократов в Сенате Конгресса США Гэрри Рид заявил о том, что кандидат от республиканцев и его советники имеют связь с Россией, доказательство чего есть в распоряжении ФБР. В связи с этим Рид направил директору Бюро Джеймсу Коми письмо, в котором потребовал обнародовать соответствующую информацию до выборов.