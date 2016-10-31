Шанхай, Китай, 31 октября, 2016, 05:33 — ИА Регнум. 33-я арктическая экспедиция КНР займется поиском подходящего места для возведения новой научно-исследовательской станции в Антарктиде. Будущая станция, официальное название которой еще не утверждено, станет пятой по счету, после станций «Куньлунь», «Тайшань», «Чжуншань» и «Чанчэн».

Dave Pape Спутниковая фотография Антарктиды

Новая экспедиция в составе 260 исследователей займутся поиском подходящего места для станции, которую планируют построить на значительной высоте — по аналогии с российской станцией Восток, расположенной на высоте в 3488 метров над уровнем моря. С соответствующим заявлением выступил глава китайского Бюро по изучению Арктики и Антарктики Сюй Шицзэ.

«По сравнению с предыдущими экспедициями в этот раз ученым предстоит исследовать более обширный квадрат. Всего за 161 день китайский ледокол «Сюэлун» преодолеет расстояние в 54 тыс. км», — сообщил китайский чиновник.

Исследовательское судно покинет Шанхай уже 2 ноября. В случае, если участникам экспедиции удастся найти подходящую для новой станции локацию, строительство объекта будет завершено уже в 2017 г., пишет «Наньцзао жибао».

Первая китайская научно-сследовательская станция «Чанчэн» была открыта в феврале 1985 г. Ежегодно на станции работают до 50 ученых из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предыдущая арктическая экспедиция КНР завершилась в сентябре 2016 г. Китайский ледокол «Сюэлун» вернулся в Шанхай после завершения 78-дневной арктической экспедиции. В экспедиции приняли участие более 120 ученых из КНР.