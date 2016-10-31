Рейкьявик, 31 октября, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Современный мир переживает своеобразную холодную войну, и то, что сегодня происходит, — ужасно. Президента России Владимира Путина нельзя назвать миротворцем, а из двух кандидатов на пост президента США более «миролюбивым» претендентом является Хиллари Клинтон, уверена бывший президент Исландии Вигдис Финнбогадоттир. Именно она в 1986 году была хозяйкой саммита, на котором советский и американский лидеры хоть и не заключили формальных соглашений, но после которого началось потепление в отношениях между странами.

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«Современный мир уже существует в своего рода холодной войне. Происходящее сегодня в мире крайне ужасно. То, что Путин поощряет бомбардировки все большего количества школ в Сирии, крайне ужасно. Он не миротворец», — высказала мнение Вигдис Финнбогадоттир в интервью изданию The Independent Barentsobserver.

Во время своего президентского срока, 35 лет назад, исландский лидер старалась придерживаться самостоятельного внешнеполитического курса, за что получила прозвище «коммунистка»: Вигдис Финнбогадоттир была против размещения базы ВМС США вблизи аэропорта Кеблавик. Из-за стратегического положения Исландии в Северной Атлантике хорошо укомплектованный Кеблавик в период холодной войны был важной базой НАТО на севере. «Я мирный человек. Из-за этого (позиции в отношении авиабазы — прим. ИА REGNUM ) меня прозвали коммунисткой. Когда спрашивали, думаю ли я, как коммунист, отвечала, что нет», — поделилась Вигдис Финнбогадоттир.

Заметим, что база Кеблавик функционировала в Исландии с 1951 по 2006 год, и в последнее время вновь становится объектом противоречий. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале этого года стало известно, что в планах Вашингтона возобновить работу базы. По словам представителя оборонного ведомства США Боба Уорка, который осенью 2015 года прилетал в Исландию обсуждать этот вопрос с руководством страны, потребность в таком военном объекте вновь возникла, когда возросла активность России в регионе.

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Отвечая на вопрос норвежских журналистов, смогли бы нынешние президенты России и Соединенных Штатов повторить «встречу в Рейкьявике», Вигдис Финнбогадоттир с улыбкой заявила: «Конечно, мы будем им рады, если они выберут для встречи Рейкьявик. Конечно». «Но, — заявила серьезно она, — думаю, они не приедут».