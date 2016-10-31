Вашингтон, 31 октября, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Министерство юстиции США выдало официальное разрешение ФБР для изучения новых писем из электронной переписки кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем США. Серия, неизученных ранее писем, была обнаружена на личном компьютере мужа главной помощницы Клинтон Хумы Абедин Энтони Винера. Об этом сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Личный компьютер был изъят у Винера в рамках расследования о его откровенной переписке с несовершеннолетней девушкой. По словам федерального представителя правоохранительных органов, агенты обнаружили сотни тысяч писем Клинтон.

Как отмечает NYT, сейчас пока точно неизвестно, сможет ли ФБР закончить следствие о переписке Клинтон до начала президентских выборов США.

Напомним, что 28 октября директор ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования по делу об использовании Хиллари Клинтон личного почтового ящика для ведения служебной переписки. Однако еще ночью 29 октября Бюро вело переговоры с минюстом США о получении ордера, который бы позволил сотрудникам бюро прочитать любое из найденных писем. Неясно, имеется ли среди обнаруженных писем засекреченная информация.