Москва, 31 октября, 2016, 04:37 — ИА Регнум.



Reddit.com Американские военные в Норвегии

Россию чрезвычайно беспокоят планы Норвегии по постоянному размещению на своей территории 330 военнослужащих США. В таком случае Россия вынуждена будет реагировать, и у нее есть чем реагировать, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью норвежскому телеканалу TV2.

США создают в Норвегии свою постоянную инфраструктуру, наращивание которой создаст условия для глобального удара, считает политик. Подобные действия вызывают чрезвычайное беспокойство в Москве.

«Как мы должны реагировать на это? Естественно, мы никогда прежде не имели Норвегию в списке стратегических целей, — заявил Клинцевич. — Но если действия в этом направлении будут продолжены, пострадает население Норвегии».

«Это очень опасно для Норвегии и норвежцев», — уверен сенатор, поскольку Россия вынуждена будет реагировать на новые военные угрозы.

«Клинцевич убежден, что норвежское правительство приняло решение о размещении контингента США в Вэрнесе под давлением, и что США преследуют в Норвегии гораздо более зловещие планы, чем отправка нескольких пехотинцев», — комментирует высказывания российского политика источник.

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Ряд экспертов в Осло назвали решение правительства Норвегии следствием смещения политики страны в сторону сдерживания России. Подобные действия могут нанести ущерб двустороннему диалогу.

Напомним, 330 солдат Корпуса морской пехоты США будут размещены на норвежской базе Вэрнес с возможностью продления их пребывания на последующие годы.