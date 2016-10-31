Москва, 31 октября, 2016, 03:30 — ИА Регнум. США проявили в свое время акт агрессии против Югославии, нанося удары по гражданским объектам страны. Теперь из-за Сирии Вашингтон публично оскорбляет Москву, обвиняет в «военных преступлениях». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма на телеканале «Россия 1» «Я твердо все решил. Евгений Примаков».

Улица Белграда после бомбардировки

По словам Лаврова, ситуация с Югославией стала для России напоминанием о том, что наша страна не может иметь другого предназначения в мире, кроме как отстаивать свою правду с другими державами, но обязательно на равных и взаимовыгодных условиях. Министр иностранных дел РФ напомнил, что агрессия против Югославии была именно агрессией, это было первым вооруженным нападением в Европе на суверенное государство с момента окончания Второй мировой войны.

«Если уж мы об этом заговорили, сейчас на фоне того, что происходит вокруг Сирии, наши западные партнеры, прежде всего американцы, да и британцы, уже доходят в своей истерике до публичных оскорблений, употребляя такие слова, как «варварство», «военное преступление», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он также обратил внимание на то, что во время атаки на Югославию были совершены бомбежки большого количества гражданских объектов, в том числе и сербских мостов, предназначенных для гражданских перевозок пассажиров. Результатом агрессии против Югославии стали тысячи забытых теперь мировых сообществом погибших, среди которых были и дети, и беженцы.

Напомним, что конфликт в Югославии произошел в 1999 году, когда начались вооруженные противостояния албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии. Это, в свою очередь, привело к бомбардировкам Югославии. В 2004 году произошло массовое отселение сербов в результате погромов, устроенных косовскими албанцами. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии, что не признает ряд других государств, включая Россию, Китай и Израиль.