Москва, 31 октября, 2016, 01:32 — ИА Регнум. В связи с непогодой, в московских аэропортах отмечаются перебои с авиасообщением. Около 10 авиарейсов отменены, еще 20 задержаны, сообщает 31 октября RT со ссылкой на информацию сервиса «Яндекс.Расписания».

Skyships.ru Аэропорт Шереметьево

По состоянию на 00:00, только в аэропорту Внуково все вылеты проходили по расписанию. В Домодедово отменены пять рейсов и шесть задержаны. В аэропорту Шереметьево один рейс отменен, еще 26 выполнялись с опозданием.

На 01:30, по данным интернет-сервиса, шесть рейсов задержано в Шереметьево. В аэропорту Домодедово три рейса отменено и еще три выполнятся с опозданием.

Синоптики обещают в Москве и области в ночь на 31 октября облачность, небольшой снег, и также гололедицу на дорогах.