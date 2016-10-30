Рядом с международным аэропортом Мальты прогремел мощный взрыв
Валлетта, Мальта, 31 октября, 2016, 00:54 — ИА Регнум. Близ международного аэропорта на юге Мальты прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 октября. В результате произошедшего некоторые рейсы были задержаны до выяснения причин взрывов. Об этом информирует газета Daily Star.
Сначала прогремел мощный взрыв, за ним последовала серия еще более слабых. По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел на фабрике фейерверков в деревне Гудья, которая расположена в ста метрах от аэропорта.
Свидетели произошедшего отмечают, что взрывная волна была такой сильной, что ощущалась в одном из терминалов воздушной гавани как подземные толчки. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.
Официальной информации о взрыве пока не поступало. Данные о пострадавших пока тоже не поступали.