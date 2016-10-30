Валлетта, Мальта, 31 октября, 2016, 00:54 — ИА Регнум. Близ международного аэропорта на юге Мальты прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 октября. В результате произошедшего некоторые рейсы были задержаны до выяснения причин взрывов. Об этом информирует газета Daily Star.

Twitter.com/bobmarleycsc Взрыв близ аэропорта

Сначала прогремел мощный взрыв, за ним последовала серия еще более слабых. По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел на фабрике фейерверков в деревне Гудья, которая расположена в ста метрах от аэропорта.

Свидетели произошедшего отмечают, что взрывная волна была такой сильной, что ощущалась в одном из терминалов воздушной гавани как подземные толчки. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.

Официальной информации о взрыве пока не поступало. Данные о пострадавших пока тоже не поступали.