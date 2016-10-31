Архангельск, 31 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Часовня Никольская в деревне Ракула Холмогорского района была подвергнута ремонту. Местные жители, опасаясь, что храм сгниет, решили спасти деревянное здание. Они собрали средства (около 90 тысяч рублей), обили стены сайдинговыми панелями, заменили кровлю, а старые бревна и срубы выкинули. Позже выяснилось, что часовня отнесена к памятникам регионального значения, а жителям, инициировавшим ремонт, грозит наказание. Проверкой занялась прокуратура.

Анна Кошечко ИА REGNUM Никольская часовня после ремонта

Ранее ИА REGNUM уже писало об этой истории. Тогда было неясно, а что же по этому поводу думает региональное министерство культуры, которое, по идее, должно отвечать за все памятники на территории области.

Сейчас в редакцию ИА REGNUM пришел ответ за подписью министра культура Архангельской области Вероники Яничек.

Так, по информации ведомства, на территории региона расположено 1064 объекта культурного наследия регионального значения и 117 объектов федерального значения. Из них 591 нуждаются в проведении реставрационных работ.

По словам министра культуры Архангельской области, часовня Никольская в Холмогорском районе требует проведения именно таких работ.

«В настоящее время данный объект обшит сайдингом, заменена деревянная кровля на металлопрофиль, установлены плиты в качестве фундамента, исторический облик объекта изменен, — подчеркивает Яничек. — С учетом того, что в действиях лиц, осуществивших данные действия, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьями 243 и 243.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, министерством были направлены соответствующие документы в отдел внутренних дел министерства внутренних дел РФ по Холмогорскому району Архангельской области в целях возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда объекту культурного наследия регионального значения «Часовня Никольская» и проведения предварительного расследования. А вопрос о восстановлении искаженного исторического облика объекта культурного наследия будет рассматриваться в ходе следствия».

Региональный министр культуры также признает, что проблемы в сфере охраны, восстановления и содержания объектов культурного наследия в Архангельской области имеются. Среди них Вероника Яничек выделяет наличие большого количества объектов культурного наследия, не имеющих собственников и других законных владельцев.

«Большое количество объектов культурного наследия являются собственностью Российской Федерации, находятся в казне Российской Федерации и не обеспечены необходимым содержанием. Распоряжение ими осуществляется территориальными органами Росимущества, которые фактически не участвуют в мероприятиях по их сохранению», — считает она.

По мнению Вероники Яничек, эту проблему можно было бы решить, передав в оперативное и долгосрочное управление объекты культурного наследия, в частности деревянного зодчества, в ведение музеев деревянного зодчества. (а это единственный музей на территории области «Малые Корелы» — прим. редакции).

«Это касается лишь тех объектов культурного наследия, не имеющих собственников и иных законных владельцев», — подчеркивает министр.

Кроме того, в области также есть объекты культурного наследия, которые представляют собой объекты жилой постройки, превратившиеся сейчас в «ветхое жилье».

«Объекты культурного наследия жилой постройки, историческая фоновая жилая постройка, придающая своеобразие территориям исторических поселений, сел, микрорайонов исторической части городов Русского Севера, — болезненная тема массового обветшания жилого фонда, — замечает министр. — Объекты жилой постройки, в первую очередь объекты культурного наследия деревянного зодчества, при кажущейся возможности включения в программы капитального ремонта и реформирования жилищно-коммунального хозяйства такой возможности не имеют. По действующему законодательству объекты культурного наследия не подлежат капитальному ремонту. К ним применяется метод сохранения».

Сейчас некоторые эксперты Общероссийского народного фронта предлагают рассмотреть возможность включения в Жилищный кодекс РФ особого порядка ремонта объектов жилой постройки — ветхих жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, с учетом требований законодательства об охране объектов культурного наследия и привлечения к их сохранению частных инвестиций.

Напомним, что, как ранее писало ИА REGNUM, в ходе проверки региональной прокуратуры установлены факты утраты объектов культурного наследия «Доходный дом Патрушева», «Усадьба Г. Ф. Карельского: Надворная постройка», ряда комплексов городских причалов в Архангельске.

В прокуратуре отмечают, что министерство культуры Архангельской области мер, направленных на проведение государственной историко-культурной экспертизы, не предпринимает. Указанные нарушения свидетельствуют об отсутствии достоверного государственного учёта объектов культурного наследия и их государственной охраны, препятствуют правам граждан на доступ к культурным ценностям.

В этой связи прокурор Архангельска обратился в суд с административными заявлениями о признании незаконным бездействия министерства культуры области, которые удовлетворены.