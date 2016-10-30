Москва, 30 октября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. На юге Москвы неизвестный угнал легковой автомобиль BMW Х6, стоимость которого составляет почти 5 млн рублей. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.

Chris Угон автомобиля

«На службу «02» поступило сообщение от 34-летнего мужчины, о том, что в период с 05:36 мск до 11:25 мск от д. 94 по Варшавскому шоссе неизвестный совершил кражу автомобиля BMW Х6», — говорится в сообщении.

По факту кражи дорогостоящей иномарки сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ведется поиск злоумышленника.