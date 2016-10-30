Брюссель, 30 октября, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) и Канада подписали соглашение о свободной торговле (СЕТА) после саммита в Брюсселе (Бельгия). Об этом сообщает в воскресенье, 30 октября, телерадиокомпания ВВС.

Tim Pierce Подпись

Документ был подписан премьер-министром Канады Джастином Трюдо, председателем Евросовета Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой правительства председательствующей в ЕС Словакии Робертом Фицо.

«Для подписания необходимо было одобрение всех 28 членов ЕС, и в пятницу (28 октября) консенсус наконец был достигнут», — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами и вступит в силу до ратификации парламентами Канады и всех 28 стран ЕС.

29 октября председатель Совета ЕС Дональд Туск сообщил, что соглашение о свободной торговле между Канадой и ЕС может быть подписано в ближайшее воскресенье, 30 октября. По его словам, на этот день назначен саммит, на котором стороны окончательно оформят все формальности.

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