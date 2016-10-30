Тбилиси, 30 октября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Второй тур выборов в Грузии закончился. Все избирательные участки закрылись в 20:00 часов по местному времени, и начался подсчет голосов. Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе обратился к населению страны и поздравил его с проведением выборов. Он назвал 30 октября еще одним шагом на пути развития в Грузии демократии.

Scott Maxwell Выборы

«Выборы прошли в свободной, справедливой и конкурентной обстановке, в которой избиратели имели возможность сделать свой выбор. Благодарю избирателей за активность и высокую гражданскую ответственность», — заявил Каладзе.

Он подчеркнул, что выборы в Грузии состоялись, и большая часть населения объявила доверие «Грузинской мечте».

«По нашим данным, практически на всех избирательных участках лидируют кандидаты от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Объявленное обществом столь высокое доверие возлагает на нас и величайшую ответственность. Мы готовы с обновленной энергией продолжить осуществление всех планов, которые путем быстрого развития принесут благосостояние населению нашей страны», — подчеркнул Каха Каладзе.

30 октября в Грузии проходил второй тур выборов парламента по 50 мажоритарным округам, второй тур выборов Верховного совета Аджарской автономной республики по шести мажоритарным округам, второй тур выборов мэра Ахалцихе, глав муниципалитетов Зугдиди, Харагаули и Болниси, а в Лагодехи и Сенаки проводились промежуточные выборы членов местных собраний.

В общей сложности, выборы проходили на 2 229 избирательных участках, где общее число избирателей составляет 2 478 042 человек. За ходом второго тура выборов наблюдали 221 представитель 10 международных организаций и 12 122 представителя 44 местных организаций.

Выборы парламента Грузии, Верховного совета Аджарской АР, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления проходили в Грузии 8 октября. В тех мажоритарных избирательных округах, где кандидаты не смогли преодолеть 50% барьер, проводится второй тур выборов.

Первые итоги подсчета голосов появятся на сайте ЦИК Грузии в специальном разделе «Результаты» к 22:00 часам по местному времени.