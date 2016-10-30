Петрозаводск, 31 октября, 2016, 00:04 — ИА Регнум. В карельском лесу рядом с Кондопогой пятый месяц в палатке живут, сменяя друг друга, местные пенсионеры, которых окрестили сунскими партизанами. Старики встают перед лесозаготовительной техникой, чтобы не позволить вырубить бор, в котором они десятилетиями собирают грибы и ягоды, пишет «Коммерсантъ».

Osimira.com Бор

По данным издания, наличие краснокнижных видов — одно из оснований, по которому сунские пенсионеры пытаются добиться отмены вырубки леса. «Здесь мы собираем и грибы, и чернику, и бруснику. Если этого не станет, мы же вынуждены будем все это где-то покупать. На что, на подачку в 5 тыс. Всю жизнь налоги платили, а теперь мы не нужны», — рассказывают защитники бора.

Уже пятый месяц они несут свои ежедневные дежурства в организованном ими же лагере «партизан», который находится рядом с широкой просекой. В нем постоянно дежурят хотя бы двое активистов, по одному стараются не оставаться, так как «небезопасно».

Директор ООО «Сатурн Нордстрой» Игорь Федотов говорит, что у него «есть все основания для разработки, вся разрешительная документация, все, включая аренду, лицензию и остальные бумаги». Лицензию компании выдали еще в 2011 году, а действует она до 2031 года, но Федотов обещает, что все работы будут закончены за два года, а потом «карьер будет рекультивирован». «Привозится плодородный слой, то есть чернозем, выгружается, выравнивается. Потом насаждение еловых и сосновых», — объясняет он.

Выделенный под работы участок — 10,5 га — первоначально был гораздо больше, пока не выяснилось, что на этой территории находятся ценные с археологической точки зрения объекты — считается, что это стоянки древнего человека. Федотов говорит, что он добровольно урезал участок. Про лобарию (краснокнижное растение — прим. ИА REGNUM ) он говорит, что ее срезали и перенесли за зону вырубки. На вопрос, приживется ли она в новом месте, предприниматель отвечает неопределенно: «Ну я не ученый, я производственник. Ученые расходятся во мнениях».

Сунские пенсионеры уверены, что от разработки карьера лишайник во всем лесу погибнет. Они пытаются добиться досрочного прекращения действия лицензии на недропользование и надеются на последнюю инстанцию — Верховный суд, который, как ожидается, будет рассматривать дело в декабре.

«Партизаны» уже успели близко познакомиться с правоохранительными органами. По словам местных, когда осенью 2015 года появился слух, что пенсионеры хотят перекрыть федеральную трассу «Кола» (соединяет Санкт-Петербург и Мурманск), у деревни тут же появилось несколько полицейских машин, а к самим активистам начали наведываться домой и интересоваться, нет ли у них склонности к экстремизму. Одна из защитниц бора Татьяна Ромахина признает, что многие пенсионеры из Суны не хотят к ним присоединяться: «Не верят, что можно что-то изменить. Говорят нам — ходите, здоровье свое только тратите, уже все давно решено. Но мы свой бор отстоим! С нашими жизнями пусть пилят. Нас уже так и называют — сунские камикадзе».

В лагере говорят, что для остановки вырубки приходилось и бросаться под технику. Однажды технику остановила одна Нина Шалаева с собакой, которая пришла на место первая и обзвонила остальных. Всего было четыре «атаки», рассказывает Ромахина. Когда конфликт получил огласку, был объявлен мораторий на вырубку. Сейчас технику действительно отогнали: на месте, где была стоянка, устойчивый запах солярки и забытая рабочими куртка. Но активисты не верят, что вырубка не возобновится, как только они уйдут из лагеря, поэтому продолжают дежурить.

«В последний раз пришли 7 октября. У нас заболел один дежурный, старичок, и они тут же пришли. А до этого было затишье, я его связываю с выборами — другого объяснения дать не могу. Уже на следующей неделе после выборов стали ходить люди «Сатурна», повязывать ленточки на деревья. Вот вам и мораторий», — рассказала Ромахина.

В середине октября пенсионеры записали видеообращение к президенту Владимиру Путину: «Уважаемый Владимир Владимирович! Вы защищаете Крым, Донбасс, Сирию. Защитите нашу Родину — Сунский бор!».

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) еще 15 июля объявил, что «благодаря ОНФ в республике Карелия остановлена вырубка Сунского бора, за сохранение которого боролись местные жители». Правда, активистка Дарья Каликина утверждает, что активисты писали обращение сопредседателю центрального штаба ОНФ Александру Бречалову — «и пока ни ответа, ни привета». В октябре сайт ОНФ отчитался, что фронт призывает найти компромисс. «Для жителей карельских деревень главное — сохранить лес, в котором они собирают грибы и ягоды. Но мнения людей у нас не слышат, — посетовал член регионального штаба ОНФ в Карелии Владимир Кванин.— Бизнес, который сегодня приходит в Сунский бор, что может дать местному населению? Или он отнимет последнее? Люди до сих пор не знают, что их ждет, поэтому отчаянно борются за лес».

В пресс-службе губернатора Карелии Александра Худилайнена «Власти» заявили, что «решение конфликта должно находиться исключительно в правовом поле». «У этого спора две правды: с одной стороны, арендатор, у которого есть все лицензии, разрешения, решение суда. С другой стороны, местные жители, которые активно выступают против разработки карьера, — сказали в пресс-службе.— Дежурство в палатках — это не решение конфликта. Необходим диалог, поиск компромисса». В администрации губернатора добавили, что по его поручению был организован уже второй круглый стол, где стороны пытаются достичь соглашения.

Игорь Федотов считает себя заложником ситуации и надеется, что на круглых столах все-таки удастся договориться. Он видит прогресс в том, что на втором мероприятии все досидели до конца, а не хлопнули дверью и ушли. «Юридически я ничего не нарушил, но я стою на месте. Я заплатил за лесозаготовку 1 млн 780 тыс. руб., но начать подрядчик не может. Я пообещал, что работы не начнутся, пока не решится вопрос. Что бы про меня ни говорили, мы стараемся не разжигать конфликт, а решить проблему мирным путем», — говорит он.

В качестве компромисса бизнесмен обещает помощь населенным пунктам рядом — селу Янишполе и деревне Суна: дать песчано-гравийную смесь для восстановления местных дорог, помочь с уборкой мусора. «Молодым ребятам предлагаю не грибы и ягоды, а хорошую зарплату — от 35 тыс., — говорит он.— Пенсионеров я, безусловно, брать не буду. Мне нужны молодые люди от 20 до 40 лет, желательно операторы техники. Ну и сторожа — но не старики».

Пенсионерам «вместо грибов и ягод» Федотов предлагает «насыпать нормальные дороги», так как на самом деле «не думает, что они в таком преклонном возрасте ходят собирать грибы и ягоды».