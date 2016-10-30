Хельсинки, 30 октября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Швеция намерена укрепить сотрудничество с Финляндией на фоне выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом журналистам заявила министр финансов королевства Магдалена Андерссон, сообщает финское издание Finland Times.

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На пресс-конференции по итогам встречи министров финансов стран Северной Европы Андерссон подчеркнула, что Хельсинки является важным партнером Стокгольма, и отметила готовность шведской стороны к углублению двухсторонних связей.

По словам Андерссон, в ситуации, когда Европейский союз начинает переговоры с Великобританией по вопросу Brexit, все североевропейские государства имеют общие цели. Шведский министр также подчеркнула необходимость сохранять тесные торговые связи между странами региона.

Отметим, что помимо тесного экономического партнёрства (Швеция является одним из ключевых рынков для финского экспорта) Стокгольм и Хельсинки стремятся развивать сотрудничество в оборонной сфере. Кроме того, обе страны, не являющиеся членами НАТО, взяли курс на сближение с участниками альянса — США и Великобританией.

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Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё, в частности, является активным лоббистом общей политики безопасности. Ниинистё считает, что для Финляндии важно следить за намерениями шведов в вопросе присоединения к НАТО. По его мнению, наилучшим сценарием стало бы совместное со Швецией вступление в альянс. Кроме того, финский министр убеждён в том, что его стране не удастся в одиночку обеспечивать безопасность Аландов и намерен в ходе встреч с представителями Швеции поднять вопрос об организации обороны островов.

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