Ростов-на-Дону, 30 октября, 2016, 18:59 — ИА Регнум. В результате пожара в цехе по производству утеплителя пеноплекса в городе Батайск Ростовской области погиб один человек. Об этом, как передает НТВ, сообщил представитель пресс-службы ЮРЦ МЧС России.

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«В 16:45 мск в Батайске ликвидировано открытое горение в цехе по производству пеноплекса, — говорит источник. — В ходе осмотра места возгорания обнаружено тело одного погибшего».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего.

30 октября Главное управление МЧС России по Ростовской области сообщило, что в городе Батайске произошел пожар в цехе по производству утеплителя пеноплекса. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. метров.

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