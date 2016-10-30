Киев, 30 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельное ранение в метро в городе Киеве. Об этом сообщает «ВВС Украина» со ссылкой на свидетеля происшествия.

Charles Knowles Дым от выстрела

ЧП произошло в воскресенье, 30 октября, на станции метро «Лыбидская».

Источник агентства утверждает, что стражи порядка задержали неизвестного мужчину и зашли с ним в спецпомещение.

«Впоследствии оттуда (спецпомещения) раздались звуки борьбы и выстрел, — говорит очевидец. — После этого один из полицейских выбежал из помещения и сообщил по телефону, что работник полиции получил огнестрельное ранение».

Другие подробности пока неизвестны.