Москва, 30 октября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы в жилом девятиэтажном доме произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по столице.

Max Stanworth Пожар

ЧП произошло в воскресенье, 30 октября, по адресу: Туристская улица, дом 20, корпус 1.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара, — говорится в сообщении. — В одной из квартир на втором этаже 9-этажного жилого дома происходило загорание личных вещей и мебели на общей площади около 5 кв. м».

Отмечается, что на месте возгорания было обнаружено тело человека.

В настоящее время выясняются причины ЧП.