Дамаск, 30 октября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Корабельная авианосная группа ВМФ России, дислоцирующаяся в Средиземном море, пополнилась тремя подводными лодками. Об этом пишет Sunday Times со ссылкой на источники в военно-морских силах.

skeeze Подводная лодка

«Три российские подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами, присоединились к военно-морской тактической группе, движущейся в сторону Сирии», — говорится в сообщении.

По данным издания, путь российских подлодок, которые присоединились к кораблям РФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», отслеживали ВМС Британии.

Руководство НАТО опасается, что присоединившиеся к группе подлодки РФ могут использовать для нанесения ударов по целям в Сирии.

Перевод статьи на сайте ИноТВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2016 г. корабельная авианосная группа Северного флота в составе крейсера «Адмирал Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» начала поход из порта Североморска. 21 октября флотилия прошла пролив Ла-Манш, 26 октября был пройден Гибралтар.

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