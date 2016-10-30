Вашингтон, 30 октября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Менее чем за две недели до голосования на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уступает своему конкуренту представителю от Демократической партии Хиллари Клинтон около 1% голосов избирателей. Данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC совместно с газетой The Washington Post, были опубликованы 30 октября.

Diana Robinson Выборная гонка

Так, за бывшего госсекретаря США готовы проголосовать 46% жителей страны, за миллиардера — 45%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2016 г. директор ФБР Джеймс Коми заявил о возобновлении расследования в отношении Хиллари Клинтон об использовании личного почтового сервера в годы ее пребывания на посту госсекретаря США для ведения рабочей переписки, часть из которой находилась под грифом «секретно».

Сама кандидат в президенты от Демократической партии назвала это событие не просто странным, а беспрецедентным и вызывающем глубокое беспокойство. Это связано с тем, что ФБР начало расследование в преддверии выборов, которые должны будут пройти 8 ноября.

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