Орск, Оренбургская область, 30 октября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области на станции «Сортировочная» вечером 29 октября произошел сход с рельсов шести вагонов грузового поезда, из них один — опрокинулся. Все вагоны перевозили цемент. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, по данному факту проводится доследственная проверка.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

В результате схода вагонов никто не пострадал, угрозы экологической безопасности не возникло, просыпание груза не произошло. Состав состоял из 72 вагонов, повреждено около 100 метров железнодорожного полотна. Поврежденное железнодорожное полотно восстановлено.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также причины, послужившие сходу вагонов.