Санкт-Петербург, 30 октября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Около ста кораблей российского Военно-морского флота в настоящий момент выполняют поставленные задачи в морях и океанах в разных частях Земного шара. Об этом 30 октября заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв, выступая на Сенатской площади Санкт-Петербурга, где прошли главные мероприятия, посвященные 320-летию основания Российского флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ Подлодка «Великий Новгород»

«Военные моряки сегодня с честью демонстрируют Андреевский флаг во всех районах Мирового океана. И демонстрируют его во имя мира и стабильности. Около 100 кораблей сегодня выполняют свои задачи в дальней океанской и морской зоне, продолжая более, чем трехвековую славную историю Российского Флота», — сказал главком ВМФ, слова которого приводит Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Адмирал Владимир Королёв отметил, что сегодня в России уделяется постоянное внимание развитию и укреплению военного флота. Он напомнил, что накануне юбилейной для флота даты в Санкт-Петербурге введена в состав ВМФ большая дизель-электрическая подводная лодка «Великий Новгород», заложен многоцелевой корвет нового поколения «Дерзкий».

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В последней декаде ноября состоится подъем Андреевского флага на подводной лодке «Колпино», которая завершит серию из шести новых дизельных субмарин проекта 636.3 для Черноморского флота России, построенных на Адмиралтейских верфях в Петербурге.

«В декабре месяце для Подводных сил ВМФ России на предприятии «Севмаш» будет заложен очередной атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей» и принят в состав ВМФ фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров». Строительство новых надводных кораблей и подводных лодок для флота будет продолжено», — подчеркнул главком ВМФ России.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ, участники торжественной церемонии, среди которых были губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, возложили цветы к памятнику основателю Российского Флота Петру I. Завершилась церемония на Сенатской площади прохождением роты почетного караула и личного состава Главного командования ВМФ России и подразделений ВМФ, дислоцированных в Санкт-Петербурге.

В этот же день на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах на кораблях были подняты флаги расцвечивания, состоялись торжественные построения, митинги, культурно-массовые мероприятия, выставки, посвященные 320-летию Российского флота.

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