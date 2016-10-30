Джакарта, 30 октября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Индонезия возобновит поставки угля на Филиппины, ограниченные из-за опасности пиратства, сообщает 30 октября Reuters.

titus_jr0 Флаг Филиппин

В начале года Индонезия ввела мораторий на отгрузку угля для своего соседа, после того как несколько судов были угнаны пиратами, базирующимися в южной части Филиппин.

Запрет снят только для судов водоизмещением свыше 500 тонн. По соображениям безопасности судоходство разрешено только в определённом коридоре, избегая южной части Филиппин и Восточной Малайзии.

Индонезия поставляла около 70% угля для Филиппин, но резкий всплеск пиратских нападений стал поводом задуматься об этом, аналитики не исключали, что пиратство в этом регионе может достичь уровня Сомали.

Несколько индонезийских моряков были взяты в плен в начале этого года. Многие попали в неволю раньше, в последствии часть из них была освобождена, однако многие моряки всё ещё остаются в плену у пиратов, ожидая выкупа.

В будущем Индонезия, Филиппины и Малайзия будут вести совместное патрулирования в наиболее опасных с точки зрения пиратства местах, но пока это сотрудничество ещё не началось.