Кишинёв, 30 октября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Молдавии сегодня, 30 октября, проходят выборы президента республики. Это первые всенародные выборы президента после 20-летнего перерыва.

redjar Голосование на выборах

На данный момент проголосовали уже больше трети граждан Молдавии, которые имеют право голоса. Центральная избирательная комиссия Молдавии уже признала выборы состоявшимися. ЦИК не зарегистрировал каких-либо серьезных нарушений на выборах президента.

На пост президента Молдавии претендуют девять кандидатов, однако реально на победу могут претендовать только двое — лидер Партии социалистов Республики Молдавия Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности Майя Санду.

Санду выступает за сохранение курса на евроинтеграцию Молдавии, Додон ратует за стратегическое партнерство с Россией и таможенным союзом, но обещает сохранить и партнерство с Западом.