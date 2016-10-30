ЦИК Молдавии: серьезных нарушений на выборах президента не зафиксировано
Кишинёв, 30 октября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Молдавии сегодня, 30 октября, проходят выборы президента республики. Это первые всенародные выборы президента после 20-летнего перерыва.
На данный момент проголосовали уже больше трети граждан Молдавии, которые имеют право голоса. Центральная избирательная комиссия Молдавии уже признала выборы состоявшимися. ЦИК не зарегистрировал каких-либо серьезных нарушений на выборах президента.
На пост президента Молдавии претендуют девять кандидатов, однако реально на победу могут претендовать только двое — лидер Партии социалистов Республики Молдавия Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности Майя Санду.
Санду выступает за сохранение курса на евроинтеграцию Молдавии, Додон ратует за стратегическое партнерство с Россией и таможенным союзом, но обещает сохранить и партнерство с Западом.