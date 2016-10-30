Кишинёв, 30 октября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В Молдавии, где 30 октября проходят президентские выборы, явка на участки превысила треть избирателей, внесенных в списки, таким образом, выборы могут считаться состоявшимися. Как передает корреспондент ИА REGNUM, к 14:35 по местному времени явка преодолела миллионную отметку, что составляет около 35%.

Congress of local and regional authorities Выборы

Фаворитами гонки считаются лидер социалистов Игорь Додон и экс-министр просвещения, лидер партии «Действие и справедливость Майя Санду». Додон на избирательном участке заявил, что проголосовал «против тех, кто был у власти 7 лет, против олигархии». Санду сказала, что отдала свой голос за перемены и за «честных и порядочных людей во власти».

По информации ЦИКа Молдавии, наиболее активно голосуют северные районы, максимальная явка — в Окницком районе. Самая низкая явка — на юге, в Гагаузии.

Стоит отметить, что это первые за последние 20 лет прямые выборы президента в Молдавии. С 2000 года глава государства в Молдавии выбирался парламентом.