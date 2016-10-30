Киев, 30 октября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Пресс-служба депутата Верховной рады Сергея Мельничука (депутатская группа «Воля народа») объяснила появление одного триллиона гривен (почти $39 млрд) в декларации о его доходах за 2016 год.

geralt Шутка

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ обратили внимание на электронную декларацию Мельничука, опубликованную на сайте украинского Национального агентства по борьбе с коррупцией, в которой значилось, что за 2016 год Мельничук «заработал» один триллион гривен. При этом его зарплата депутата составляет 73,5 тысячи гривен ($2,9 тыс.) в год.

Помимо астрономической суммы дохода, Мельничук задекларировал скромную квартиру в Виннице, площадью 65 квадратных метров, небольшой земельный участок в 25 соток, старенький джип Grand Cherokee 1994 года выпуска и ещё более старую «Волгу» ГАЗ 2411, 1988 года выпуска.

Теперь оказывается, что Мельничук просто «пошутил» таким образом. «Это была такая неудачная шутка с его стороны», — сказали в пресс-службе. Стоит отметить, что предоставление заведомо ложной информации в налоговой декларации на Украине считается уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы.