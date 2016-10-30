Калуга, 30 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Порядка 24,8 тыс. человек составила за 9 месяцев 2016 года численность безработных в Калужской области. По сравнению с данными на сентябрь прошлого года безработных стало больше на 29,2%, сообщает 30 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Калугастата.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Между тем, по данным ведомства, средняя численность занятых в калужской экономике в сентябре этого года составила 523,1 тыс. человек, что на 3% больше, чем в сентябре 2015 года.

За год номинальная начисленная средняя заработная плата в регионе выросла на 8,7% и сейчас составляет 31,4 тыс. рублей. Реальная зарплата увеличилась на 1,9%.

Одновременно потребительские цены за год выросли на 6,7%, а оборот розничной торговли по сравнению с 9 месяцами 2015 года сократился на 2,5%.

Индекс промышленного производства в январе-сентябре этого года составил 106,9%. Статистики особо отмечают, что на 7,2%, подросло обрабатывающее производство.