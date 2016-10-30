Стамбул, Турция, 30 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Власти Турции решили назначить имама в бывшую христианскую святыню, а ныне — музей, Айя-Софию или Святую Софию, передает британская католическая газета Catholic Herald. Предрекают, что такой шаг Анкары вызовет протесты Греции и всех тех сил, которые опасаются исламизации Турции. В июле этого года Афины уже вносили протест после того, как в Святой Софии впервые с 1935 года читали Коран. Турецкое министерство иностранных дел расценило демарш греков, как «неприемлемый».

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Собор Святой Софии символизирует противоречивую религиозную историю Турции. На протяжении почти тысячи лет после его возведения в 537 году это был самый большой христианский храм в мире. В 1453 году, после захвата Константинополя османами, они превратили его в мечеть. В 1935 году в рамках программы секуляризации страны власти Турецкой республики преобразовали Айю-Софию в музей.

Новый имам собора Святой Софии сможет проводить молитвы только в определенном месте за пределами здания. Однако христиан во всем мире беспокоят призывы некоторых турецких политиков, требующих вернуть храму статус мечети.