Лондон, 30 октября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Великобритания будет стремится к беспошлинной торговле для производителей автомобилей после того как выйдет из ЕС, сообщает 30 октября Reuters.

Stuart Heath Уход

Британский министр по делам бизнеса Грег Кларк сообщил правительству, что на переговорах с японской компанией Nissan он сделал всё, чтобы убедить её сделать новые крупные инвестиции в британскую промышленность. Однако, этого будет добиться непросто, если не удастся сохранить беспошлинную торговлю со странами Евросоюза, после окончательного выхода страны из союза. Высокие заградительные барьеры существенно ограничат выход британских автомобилей на европейские рынки.

Напомним, что 23 июня в Великобритании прошёл референдум, на котором граждане высказались за выход страны из Евросоюза. Данный результат не был неожиданным, так как исторически Великобритания всегда тяготела к «блестящей изоляции». Заявление британского министра вполне в духе этой внешнеполитической константы, которые предполагают, что могут сохранить привилегии ничего не отдавая взамен.