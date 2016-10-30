Сингапур, 30 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Российские теннисистки Елена Весенина и Екатерина Макарова выиграли итоговый турнир WTA, который проходил в Сингапуре сегодня, 30 октября.

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Этот турнир имеет неофициальный статус чемпионата мира. В решающей игре пара Весенина/Макарова переиграли в двух сетах пару Беттани Маттек-Сэндс (США)/Люси Шафаржова (Чехия) со счетом 7:6, 6:3.

Для дуэта Макарова/Весенина эта победа стала вторым значимым достижением в сезоне. Летом этого года российские теннисистки взяли «золото» на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

При этом, турнир WTA женская пара из России ранее выигрывала только один раз. Это было в 2012 году, тогда победителями оказались Мария Кириленко и Надежда Петрова.