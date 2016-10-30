Эр-Рияд, 30 октября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Сотрудник службы безопасности убит, второй получил ранение, сообщает 30 октября Reuters.

Jo Naylor Убийство

Нападение произошло в городе Катиф, что в восточной провинции Саудовской Аравии.

Выстрелы произошли во время патруля, подробности пока не сообщаются. Это не первое нападение на сотрудников силовых ведомств, так на прошлой неделе в соседнем городке Даммам было застрелено двое сотрудников службы безопасности, ещё двое были убиты в сентябре.

Восточные провинции Саудовской Аравии богаты нефтью, здесь же проживает шиитское меньшинство, которое настроено крайне враждебно к властям.

Напомним, что Королевство Саудовская Аравия, исповедующее крайнюю форму ислама, известно своим агрессивным поведением на мировой арене, расходуя на военные нужды около 13% ВВП оно представляет угрозу безопасности на всём Ближнем Востоке, в настоящее время от него страдает Йемен, от постоянных бомбардировок которого гибнут сотни мирных граждан.