Тбилиси, 30 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. На 12:00 часов 30 октября на тех избирательных участках в масштабе Грузии, где проходит второй тур выборов, проголосовали 315 009 человек, что составляет 12,71% всех зарегистрированных на этих участках избирателей. Об этом на очередном информационном брифинге сообщила спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

Douglas Cootey Низкая явка

По ее информации, самая высокая активность избирателей была зафиксирована на территории 37-го мажоритарного округа (Мцхета), где она составила 22,7%. В Ланчхути-Чохатаурском избирательном округе на 12:00 часов проголосовали 19,9% избирателей, в Багдати-Харагаульском округе — 18,5%.

Самая низкая активность избирателей зафиксирована в Горийском избирательном округе — 7,2%, а также в Исанском избирательном округе Тбилиси — 7,9%.

30 октября в Грузии проходит второй тур выборов парламента по 50 мажоритарным округам, второй тур выборов Верховного совета Аджарской автономной республики по шести мажоритарным округам, второй тур выборов мэра Ахалцихе, глав муниципалитетов Зугдиди, Харагаули и Болниси, а в Лагодехи и Сенаки проводятся промежуточные выборы членов местных собраний.

В общей сложности, выборы проходят на 2 229 избирательных участках, где общее число избирателей составляет 2 478 042 человек. За ходом второго тура выборов наблюдают свыше 220 представителей десяти международных организаций и 12 122 представителя 44 местных организаций.

Выборы парламента Грузии, Верховного совета Аджарской АР, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления проходили в Грузии 8 октября. В тех мажоритарных избирательных округах, где кандидаты не смогли преодолеть 50% барьер, проводится второй тур выборов.