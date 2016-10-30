Тбилиси, 30 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В селе Собиси Горийского района Грузии в ходе второго тура парламентских выборов был избит активист «Единого национального движения» Альберт Меребашвили. Об этом на пресс-конференции 30 октября сообщила представительница партии Тинатин Бокучава, старательно зачитавшая журналистам написанный для нее текст.

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По ее словам, Меребашвили, фамилию которого Бокучава прочитала как Мерабишвили, представляет неправительственную организацию «Европейская молодежь за будущее», был избит членом Горийского сакребуло (собрания) Кобой Берианидзе и связанными с ним лицами. Бокучава сообщила, что Меребашвили находится в тяжелом состоянии, настолько серьезно его избили.

Она призвала правительство как можно быстрее «покарать члена сакребуло и представителя правящей партии Кобу Берианидзе, чтобы это оказало воздействие на представителей властей на других избирательных участках, которые по всей стране стремятся инсценировать насилие».

Ответное заявление сделал исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, который пояснил, что на 45-м избирательном участке в селе Собиси провокацию устроили именно активисты и сторонники ЕНД.

По его информации, Альберт Меребашвили, который является спортсменом, кикбоксингистом, первым начал перебранку и драку с находившимися у избирательного участка сторонниками «Грузинской мечты». Меребашвили и мобилизованные вместе с ним «члены зондер-группировки», как охарактеризовал их Кобахидзе, нецензурными словами оскорбляли активистов «Грузинской мечты», затем сам же Меребашвили первым ударил представителя правящей партии. Только после этого, как отметил Ираклий Кобахидзе, и вступили в драку активисты «Грузинской мечты».

«Во время инцидента пострадали лица с обеих сторон, в том числе пострадал Альберт Меребашвили. После этого на место явился отец Альберта Меребашвили, который вступил в перебранку с сотрудниками правоохранительных органов и нанес им физические оскорбления. На этом основании он был задержан», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Он призвал активистов «Грузинской мечты» не поддаваться на подобные провокации, так как «Единое национальное движение» планирует организацию беспорядков и инцидентов и на других избирательных участках в масштабе всей страны.

30 октября в Грузии проходит второй тур выборов парламента по 50 мажоритарным округам, второй тур выборов Верховного совета Аджарской автономной республики по шести мажоритарным округам, второй тур выборов мэра Ахалцихе, глав муниципалитетов Зугдиди, Харагаули и Болниси, а в Лагодехи и Сенаки проводятся промежуточные выборы членов местных собраний.

В общей сложности, выборы проходят на 2 229 избирательных участках, где общее число избирателей составляет 2 478 042 человек. За ходом второго тура выборов наблюдают 221 представитель 10 международных организаций и 12 122 представителя 44 местных организаций.

Выборы парламента Грузии, Верховного совета Аджарской АР, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления проходили в Грузии 8 октября. В тех мажоритарных избирательных округах, где кандидаты не смогли преодолеть 50% барьер, проводится второй тур выборов.