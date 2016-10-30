Алеппо, Сирия, 30 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Террористические группировки, контролирующие Восточный Алеппо, обстреляли позиции сирийской правительственной армии и отрядов ополчения города снарядами с химическим оружием. Об этом сегодня, 30 октября, пишут «Ведомости» со ссылкой на ополчение города Алеппо.

Химвойска

Сообщается, что боевики произвели обстрел позиций правительственных сил в районе военной академии имени Асада с помощью снарядов, начиненных химическими отравляющими веществами. Какой именно химикат был использован пока не установлено.

Отмечается, что боевики уже третьи сутки атакуют позиции правительственных сил на юго-западе Алеппо. Армия и ополчение отбили уже две попытки наступления террористов. Самые ожесточенные бои идут в районе Аль-Асад. где расположена военная академия. Террористы используют заминированные автомобили и смертников.