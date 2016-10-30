Могадишо, 30 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Исламистская группировка Аль-Шабааб захватила город на северо-западе столицы Сомали, сообщает 30 октября Reuters.

Город в Сомали

Когда-то группировка Аль-Шабааб правила большей частью страны, теперь она ведёт борьбу за своё версию ислама партизанскими методами. Африканский союз и армия Сомали постепенно оттесняют группировку от городских укреплений и портов, но о прекращении противостояния пока говорить преждевременно, особенно сейчас, когда боевикам удалось отбить город.

Майор армии Сомали, Хусейн Эдин признал, что они вынуждены были оставить город, по тактическим соображениям. Один солдат погиб, сказал майор. Однако, по оценке представителя Аль-Шабааб в бою пало семь военных.

Гофгадуд, город захваченный боевиками, находится в 250 км от Могадишо, столицы Сомали.

Напомним, что Сомали, государство находящееся в восточной части Африки, фактически развалилось на части в результате кровопролитной гражданской войны, непрекращающейся с 1988 г. В конфликт вовлечены многие государства: США, Эфиопия, Кения, противостоящие исламистам. На данный момент ситуация крайне сложная ввиду фактически партизанского характера войны.