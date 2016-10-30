Москва, 30 октября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что ВВС США за минувшие сутки нанесли около десятка авиаударов по иракскому городу Мосул, в котором проживают почти 1,5 млн человек. Об этом сегодня, 30 октября, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

USAF Бомбардировка

Он рассказал, что американская коалиция продолжает безуспешные попытки взять Мосул штурмом. ВВС США всего за сутки нанесли почти 10 авиаударов по городской застройке Мосула.

При этом Конашенков подчеркнул, что Воздушно-космические силы России уже 13 дней не осуществляют боевые вылеты над сирийским городом Алеппо.

«Уже 13 суток самолёты России и Сирии не совершают никаких полётов над городом Алеппо. Для сравнения, возглавляемая США международная коалиция за прошедшие сутки нанесла девять авиаударов по жилым кварталам иракского города-миллионника», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Он также добавил, что, как минимум два авиаудара по Мосулу были нанесены с помощью американских тяжелых стратегических бомбардировщиков В-52Н.