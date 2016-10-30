Калуга, 30 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Начальник МРЭО ГИБДД по Калужской области подполковник полиции Алексей Камашкин скончался в областной больнице. Офицер был доставлен в медицинское учреждение из калужского села Перемышль без сознания и с ножевыми ранениями. Об этом 30 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказала официальный представитель калужского регионального следственного управления Следственного комитета России Лилия Мошкова.

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По ее словам, в настоящее время по факту смерти подполковника полиции региональное следственное управление СКР и руководство УМВД России по Калужской области проводят проверку. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Между тем, по неофициальной информации ряда калужских СМИ, Камашкину было нанесено два ножевых ранения в живот, также у него были порезаны руки. Возможно, это было сделано для того, чтобы выдать преступление за суицид.