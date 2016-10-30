Вашингтон, 30 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от демократической партии требует объяснений от директора ФБР по поводу возобновления дела о служебной переписке, сообщает 30 октября Reuters.

Жан-Леон Жером. Дуэль после маскарада. 1859

Выступая перед волонтёрами во Флориде, Клинтон рассказала о «глубоко тревожном поступке» директора ФБР Джеймса Коми.

С точки зрения Клинтон, это очень странно, что дело вновь открыто, ведь оснований к этому очень мало, а до выборов остаётся менее двух недель.

Многие демократы, поддерживающие Клинтон, попытались оказать давление на Коми, чтобы тот закрыл дело, либо предоставил более подробную информацию. Однако ФБР пока не предоставляет никаких новых подробностей.

Кандидат от республиканской партии решил воспользоваться данным обстоятельством. «Это преступное, умышленное поведение, целью которого было скрыть свою переписку» — заявил Трамп.

Напомним, что Хиллари Клинтон обвиняется в незаконном использовании личной электронной почты в служебных целях, в бытность её пребывания на должности государственного секретаря. Данный поступок является грубым нарушением закона, цель которого скрыть от контролирующих органов свою переписку. Некоторые аналитики убеждены, что возобновление данного дела фатальным образом скажется на президентской кампании лидера демократов. До выборов остаётся всего 8 дней.