Пенза, 30 октября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Пензенской области микроавтобус с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня, 30 октября, сообщают местные СМИ.

Eli Duke Автомобильная авария

Сообщается, что в микроавтобусе находились 15 несовершеннолетних детей, которые следовали из Ульяновской области на экскурсию в Пензенскую область.

ДТП произошло в районе станции Ночка в Пензенской области.

К счастью, дети в ДТП не пострадали. На место происшествия оперативно прибыли медики из Инзенской и Никольской районных больниц, которые осмотрели детей на месте. Никаких серьезных травм или повреждений обнаружено не было.

На данный момент решается вопрос об эвакуации школьников в Ульяновск.