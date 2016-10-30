Анкара, 30 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Турецкие власти уволили свыше 10 000 государственных служащих, заподозренных в связях с США и с проживающим там религиозным проповедником Фетхулах Гюленом, сообщает Reuters.

422737 Увольнение

Тысячи учёных, преподавателей, врачей лишились своей работы в соответствии с чрезвычайным законом, опубликованном в официальном органе турецкой печати, 29 октября. По этому документу так же было закрыто 15 СМИ, преимущественно курдских.

Идёт наступление на автономию университетов, теперь должность ректора перестаёт быть выборной.

Напомним, что в ночь на 16 июля, в Турции произошла неудавшаяся попытка государственного переворота, после которой в стране были проведены широкомасштабные репрессии: более 37 000 человек были арестованы, около 100 000 гражданских служащих, судей, прокуроров, а также сотрудников полиции были уволены. Президент Турции Реджеп Эрдоган, обвинил в попытке переворота США и укрываемого ими проповедника Гюлена, а также предпринял ряд шагов по сближению с Россией. Некоторые аналитики утверждают, что это связано с тем, что российская сторона приняла непосредственное участие в предотвращении переворота в Турции.