Рим, 30 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В результате сильного землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло сегодня в центральных районах Италии, обрушились несколько многоэтажных домов, а также старинные церкви. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Reuters.

Angelo_Giordano Разрушения

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в центральных областях Италии произошло мощное землетрясение. Итальянские СМИ сообщают о подземных толчках магнитудой 7,1. Геологическая служба США (USGS) сообщает о землетрясении магнитудой 6,6.

Это уже второе мощное землетрясение в Италии в текущем году. Предыдущее землетрясение произошло 24 августа, тогда погибли 300 человек.

На данный момент информация о жертвах или пострадавших не поступала.

Подземные толчки ощущались даже в столице Италии — Риме. Поскольку землетрясение произошло ранним утром, многие жители Рима проснулись от того, что стены домов трясутся.