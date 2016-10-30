Тула, 30 октября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сегодня, в День памяти жертв политических репрессий обратился к жителям. ИА «Тульская пресса» цитирует его обращение:

kropekk_pl Кровь

«Ежегодно, в День памяти жертв политических репрессий, мы вспоминаем тех, кто пострадал в годы тоталитарного режима. Мы скорбим вместе с миллионами наших соотечественников, чьи судьбы были искалечены этой масштабной трагедией. В Тульской области было репрессировано более 20 тысяч человек. На их долю выпали тяжелые испытания, и мы не имеем права забывать об этих «черных» страницах нашей истории».

Губернатор Тульской области не уточнил, кого именно он называет жертвами политических репрессий ‑ и включает ли в их число жертвы (на территории Тульской области) подавления революции 1905 года режимом Николая Второго, жертвы карательных операций в годы правительства П.А.Столыпина в 1906—1907 гг. Как известно, в современной России уже установлены памятники Николаю Второму и П.А.Столыпину, а правительство России в 2008 году учредило специальную медаль Столыпина (в 2013 году ею (2-й степени) был награждён, в частности, губернатор Тульской области Владимир Груздев). Нет ясности и с жертвами репрессий периода правления В.И.Ленина и М.С.Горбачёва. Ни слова не сказано о жертвах антибольшевистских правительств в России. Нет уточнения и о том, считать ли жертвами политических репрессий тех, кто сами были организаторами и исполнителями политических репрессий: например, начальник Управления НКВД по Тульской области в 1937—1938 гг. С.И.Лебедев, расстрелянный в 1939 году и до сих пор не реабилитированный.

Не определил губернатор Тульской области и хронологические рамки «тоталитарного режима» — когда он начался и когда закончился. Без этих уточнений цифра в 20.000 не является корректной, а понятие «тоталитарного режима» точным.