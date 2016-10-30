Рим, 30 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Мощный подземный толчок магнитудой 7,1 произошел сегодня, 30 октября, в центральной части Италии. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

Martin Luff Последствия землетрясения

Сообщается, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 07:41 по местному времени (09:41 мск) в центральной части Италии.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров, и магнитуда землетрясения составила 6,6.

Очевидцы сообщают, что толчки были такой силы, что многие жители Рима проснулись от того, что стены домов трясутся.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.