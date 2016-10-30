Киев, 30 октября, 2016, 10:10 — ИА Регнум. На Украине, один из депутатов Верховной рады, который в прошлом руководил карательным батальоном «Айдар», задекларировал доход за 2016 год в размере одного триллиона гривен. такие данные следуют из электронной версии декларации Мельничук, опубликованной на сайте украинского Национального агентства по борьбе с коррупцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доход

Судя по декларации, за 2016 год Мельничук заработал один триллион гривен. По нынешнему курсу это $38,7 млрд. При этом достоверно известно, что зарплата Мельничука составляет 73,5 тысячи гривен ($2,9 тыс.) в год.

Таким образом, Мельничук вполне мог бы занять 12-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Мельничук мог бы потеснить таких, довольно известных миллиардеров, как сооснователь Google Сергей Брин, чье состояние оценивается в $38,5 млрд, и знаменитый спекулянт Джордж Сорос, у которого только $24,9 млрд.

Ещё более примечательным является тот факт, что задекларированная Мельничуком сумма в два с половиной раза превышает золотовалютные (международные) резервы Украины, которые на конец сентября достигли $14,5 млрд.

Помимо астрономической суммы дохода, Мельничук задекларировал скромную квартиру в Виннице, площадью 65 квадратных метров, небольшой земельный участок в 25 соток, старенький джип Grand Cherokee 1994 года выпуска и ещё более старую «Волгу» ГАЗ 2411, 1988 года выпуска.

Про Мельничука известно, что он был активным сторонником Евромайдана и участвовал в захвате власти на Украине. Затем он возглавил карательный батальон «Айдар», который зверствовал в Луганской Народной Республике. В конце 2014 года он стал депутатом Верховной рады от Радикальной партии. Однако, вскоре он перешел во фракцию «Воля народа» из-за конфликта с Олегом Ляшко.

В феврале 2015 года в интервью BBC взял на себя вину в корректировке артиллерийского огня, приведшей в гибели 17 июня 2014 года журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Позже против него было возбуждено уголовное дело. Мельничука подозревают в создании преступной организации, и 3 июня 2015 года с него была снята депутатская неприкосновенность, однако Рада не дала разрешения на арест Мельничука.

Украинские СМИ считают, что Мельничук, либо ошибся при заполнении декларации, либо пошутил над налоговыми органами. Стоит отметить, что украинские чиновники и народные избранники весьма халатно относятся к заполнению налоговых деклараций и не любят это дело.