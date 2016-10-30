Теракт в Ливии унёс жизнь борца с коррупцией
Триполи, 30 октября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Взрыв автомобиля унёс жизни четырёх человек в Бенгази, 14 человек пострадало, сообщает 30 октября Reuters.
Среди погибших был Мохамед Бугейгис, глава антикоррупционного органа.
Бугейгис также был сторонником Ливийской национальной армии (ЛНА), которая уже более двух лет ведёт борьбу с террористами в Бенгази.
Очевидцы сообщают, что взрыв произошёл в тот момент, когда чиновником выходил из своего автомобиля, направляясь в кафе, постоянным посетителем которого он являлся.
Силы Хафтара, командующего ЛНА, до сих пор не взяли под свой контроль весь город, бои продолжаются в основном на периферии, а в центре города относительно безопасно, однако, как показал данный теракт, не всё так гладко.
Напомним, что после вторжения НАТО в Ливию, и убийства законного лидера страны Муамара Каддафи, страна расколота на многочисленные анклавы, до сих пор нет единого правительства, а террористические акты совершаются регулярно.