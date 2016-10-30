Триполи, 30 октября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Взрыв автомобиля унёс жизни четырёх человек в Бенгази, 14 человек пострадало, сообщает 30 октября Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

Среди погибших был Мохамед Бугейгис, глава антикоррупционного органа.

Бугейгис также был сторонником Ливийской национальной армии (ЛНА), которая уже более двух лет ведёт борьбу с террористами в Бенгази.

Очевидцы сообщают, что взрыв произошёл в тот момент, когда чиновником выходил из своего автомобиля, направляясь в кафе, постоянным посетителем которого он являлся.

Силы Хафтара, командующего ЛНА, до сих пор не взяли под свой контроль весь город, бои продолжаются в основном на периферии, а в центре города относительно безопасно, однако, как показал данный теракт, не всё так гладко.

Напомним, что после вторжения НАТО в Ливию, и убийства законного лидера страны Муамара Каддафи, страна расколота на многочисленные анклавы, до сих пор нет единого правительства, а террористические акты совершаются регулярно.