Тбилиси, 30 октября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Наблюдатели неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» зафиксировали первые нарушения в ходе второго тура выборов. Об этом на брифинге в медиа-центре 30 октября сообщила председатель НПО Анна Нацвлишвили.

Vanderlindenma Выборы

По ее информации, нарушения в форме ограничения прав избирателей были зафиксированы на 48-м избирательном участке Марнеульского избирательного округа. Напомним, что это тот самый участок в селе Кызыладжло, где в ходе выборов 8 октября, после окончания процедуры голосования, группа лиц — активистов и сторонников ЕНД пыталась ворваться на избирательный участок и выкрасть избирательную урну.

Анна Нацвлишвили также откликнулась на заявления представителей «Единого национального движения» о том, что правящая партия поручила воспитателям детсадов, педагогам школ и сотрудникам других госучреждений обводить в бюллетенях кандидатов от «Грузинской мечты» не кружком, а квадратом, а затем фотографировать свои бюллетени мобильными телефонами и предъявлять начальству. Такие информации 29 октября активно распространяли члены ЕНД, утверждая, что получили их из надежных источников.

Хотя правящая партия категорически опровергла заявления лидеров ЕНД и назвала их очередной дезинформацией, для председателя «Ассоциации молодых юристов» утверждения «оппозиции» оказались более убедительными.

Анна Нацвлишвили отметила, что подобные указания со стороны правящей партии недопустимы, и расценила их как противоречащие законодательству Грузии. Она призвала избирателей сообщить наблюдателям своей организации, если подобные факты давления действительно имели место. Одновременно глава НПО обратилась к политическим субъектам с призывом не использовать административные ресурсы и не оказывать давления на волю избирателей.

30 октября в Грузии проходит второй тур выборов парламента по 50 мажоритарным округам, второй тур выборов Верховного совета Аджарской автономной республики по шести мажоритарным округам, второй тур выборов мэра Ахалцихе, глав муниципалитетов Зугдиди, Харагаули и Болниси, а в Лагодехи и Сенаки проводятся промежуточные выборы членов местных собраний.

В общей сложности, выборы проходят на 2 229 избирательных участках, где общее число избирателей составляет 2 478 042 человек. За ходом второго тура выборов наблюдает 221 представитель десяти международных организаций и 12 122 представителя 44 местных организаций.

Первые результаты подсчета голосов ЦИК начнет публиковать на своем сайте в специальном отделе www.results.cec.gov.ge через 2 часа после закрытия избирательных участков, с 22:00 часов по местному времени.

Выборы парламента Грузии, Верховного совета Аджарской АР, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления проходили в Грузии 8 октября. В тех мажоритарных избирательных округах, где кандидаты не смогли преодолеть 50% барьер, проводится второй тур выборов.